E se la Serie A riparte? Uno dei più felici potrebbe essere Thereau

Ci sono in ballo anche molte questioni regolamentari, insieme alla possibile ripartenza della Serie A: i contratti ad esempio, quelli dei calciatori in prestito o quelli in scadenza. La Fiorentina è interessata da entrambe le situazioni, come molti altri club: nello specifico del primo caso, c’è uno come Amrabat che in condizioni normali sarebbe stato viola dal 1 luglio ma che con un campionato fino ad estate inoltrata ritarderebbe il suo arrivo di un po’ di tempo. E poi c’è Cyril Thereau, a cui il lunghissimo contratto stipulato da Corvino nel 2017 scadrà il 30 giugno. Secondo Repubblica però, con la Serie A in campo fino a luglio, i contratti in scadenza potrebbero essere prolungati fino al 31 agosto. Per la felicità dell’attaccante francese, a cui poi toccherà decidere se proseguire altrove o appendere la scarpette al chiodo.