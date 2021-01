E se l’affare Kokorin saltasse all’ultimo momento? La Fiorentina si tiene un’altra strada aperta

Manca giusto qualche dettaglio prima di ritenere concluso il passaggio di Kokorin alla Fiorentina. Ma se la trattativa saltasse all’ultimo momento, gli uomini di mercato viola avrebbero già l’alternativa pronta.

Il club di Commisso si tiene aperta un’altra strada che porta a una vecchia conoscenza del campionato italiano: Felipe Anderson. Il brasiliano ex Lazio è stato ceduto in prestito al Porto dal West Ham. Un’avventura, quella in Portogallo, che sta andando avanti senza grandi soddisfazioni e con poco spazio per lui. Per questo motivo Anderson verrebbe via di corsa. A riportare la notizia stamani è La Nazione.