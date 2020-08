E se le pretese di Commisso su Chiesa non fossero soddisfatte? Uno scenario che metterebbe la Fiorentina nei guai

Il Corriere Fiorentino spiega come, di pari passo con le speculazioni di mercato, vanno avanti anche le trattative per il rinnovo del contratto di Federico Chiesa, in scadenza nel 2022. La Fiorentina è pronta ad aumentare l’ingaggio fino a cifre alla Ribery, ma per adesso è stato tutto congelato, anche perché il richiamo di squadre che giocano in Europa è forte. Ma se nessuna di esse dovesse soddisfare le pretese di Commisso, ecco che Chiesa rimarrebbe a Firenze, senza rinnovo di contratto e con la prospettiva di poter liberarsi tra un anno, con la scadenza alle porte, ad un prezzo stracciato (cosa che gli permetterebbe di chiedere un ingaggio più alto). Il suo valore tecnico non è in discussione, quello economico, forse, per il momento, è troppo basso, scrive il quotidiano.

