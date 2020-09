E se parte Chiesa, è già pronta l’alternativa di lusso

Nello scacchiere della Fiorentina, Federico Chiesa resta l’uomo indicato a percorrere la corsia destra, che si tratti di un 3-5-2 o di un 4-2-3-1, ma non è un caso che di fronte all’eventualità di una sua cessione la Fiorentina sia tornata a prendere seriamente in considerazione l’opzione De Paul visto che l’argentino, come Bonaventura, sarebbe perfettamente a suo agio nel trio a ridosso della punta.

