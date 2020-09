E se parte Chiesa? La suggestiva pista El Shaarawy e altre due soluzioni allo studio

Per evitare di farsi trovare impreparata in caso di partenza di Chiesa, la Fiorentina sta cercando di lavorare sotto traccia a trovare le soluzioni ritenute più giuste per non indebolire una squadra che, fino ad oggi, è stata considerata più forte rispetto a quella dell’anno scorso.

Un nome che è stato fatto in queste ore è quello dello svincolato Callejon, ancora alla ricerca di una squadra dopo la fine del rapporto con il Napoli. Altro candidato è Deulofeu del Watford, ma con un’esperienza già fatta in Italia (sei mesi al Milan). Il Corriere dello Sport-Stadio parla anche della possibilità di riportare nel nostro Paese El Shaarawy che avrebbe voglia di ritornare per poter riconquistare la Nazionale.