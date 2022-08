E se salta Barak? La Fiorentina ha pronta l’alternativa, con una contropartita a sorpresa

L’obiettivo principale della Fiorentina per il centrocampo è Antonin Barak, ma la dirigenza viola sta portando avanti anche la trattativa con l’Empoli per Nedim Bajrami. Il motivo è presto detto: se l’affare con il Verona non andrà in porto, la società non vorrà farsi trovare impreparata.

Secondo quanto riportato da La Nazione, nella giornata di lunedì le due squadre torneranno a parlare del trequartista classe ’99. Il tecnico azzurro Paolo Zanetti vorrebbe che Bajrami rimanesse, ma alla giusta cifra (circa dieci milioni di euro) può essere lasciato andare.

La novità delle ultime ore è che, oltre a Zurkowski e Maleh, c’è un altro giocatore che potrebbe essere inserito nell’affare. Si tratta di Christian Kouame, che si è messo in luce nell’esordio della Fiorentina in campionato e piace al club di Fabrizio Corsi.