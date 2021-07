E se Sarri attirasse Callejon alla Lazio? Per la Fiorentina potrebbe esserci un altro esterno d’esperienza

E’ ancora tutta da valutare la conferma definitiva di José Callejon, sulla base di ciò che ne dirà Italiano ma anche delle richieste che per lui potrebbero arrivare dal mercato, dalla Lazio in particolare. Con Sarri infatti lo spagnolo ha vissuto la sua fase migliore della carriera e il tecnico di Figline lo ritroverebbe volentieri, Fiorentina permettendo. Secondo Tmw per altro, se Callejon dovesse poi andarsene, per la squadra viola potrebbe tornare buono un altro esterno di grande esperienza, come Antonio Candreva. Ad oggi una soluzione però tutt’altro che prossima, per un giocatore che è reduce da un’annata alla Samp.