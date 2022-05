E se Torreira non dovesse restare? I nomi valutati dalla Fiorentina

Se da una parte la Fiorentina sta provando a vedere se ci sono i margini per una permanenza in riva all’Arno di Lucas Torreira, dall’altra parte è naturale immaginare che la dirigenza viola si sia messa al lavoro per individuare il nome di un potenziale sostituto in caso di addio.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la società di Rocco Commisso avrebbe già diversi nomi all’interno del proprio taccuino. Tra gli altri, si tratta di Rolando Mandragora del Torino, Jerdy Schouten del Bologna e Adrien Tameze dell’Hellas Verona: obiettivi sicuramente più abbordabili rispetto a calciatori dal profilo maggiore come Luis Alberto della Lazio.