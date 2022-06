E’ semifinale ai Giochi del Mediterraneo per l’Italia del viola Amatucci. Gli azzurrini accartocciano la Grecia

Tutto facile per gli Azzurrini di mister Daniele Franceschini in Algeria contro la Grecia. Tra le fila dell’Italia c’è il centrocampista classe 2004 della Fiorentina Lorenzo Amatucci. Nella seconda sfida del girone eliminatorio ai Giochi del Mediterraneo finisce 4-0 per l’Italia Under 18, che stende gli ellenici volando in semifinale dopo la seconda vittoria di fila. Ora i giovani italiani attendono di conoscere la propria avversaria, che sarà una tra Marocco, Francia, Algeria e Spagna.

Partita dai due volti, in cui gli Azzurrini hanno preso il largo nella ripresa dopo lo 0-0 dei primi 45′. Mattatore della gara il bolognese Raimondo, che segna una fantastica tripletta. Il centravanti felsineo è ora a quota 4 reti in 2 partite. La quarta rete è opera invece di D’Andrea, punta del Sassuolo. Partita senza troppe difficoltà o squilli per Amatucci, che parte ancora titolare in mezzo al campo. Il duttile centrocampista gigliato si è mosso bene e con la consueta personalità nella mediana azzurra.