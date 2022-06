E’ Simeone mania. Non solo la Juventus, anche l’Arsenal si inserisce nella corsa all’ex Fiorentina

L’ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone sta vivendo un’estate da vero protagonista del calciomercato. Dopo l’ottima annata conclusa con 17 gol e 6 assist all’attivo, sulla punta argentina è piombata anche l’Arsenal. Come riporta infatti TMW, nelle ultime ore i Gunners si sono inseriti nella corsa al Cholito. L’attaccante argentino nei prossimi giorni dovrebbe essere riscattato dall’Hellas Verona per poco più di 10 milioni di euro al Cagliari, per poi esser rivenduto al miglior offerente a circa il doppio (20 milioni)

Negli ultimi giorni anche la Juventus si era palesata per l’ex viola, che ha preso informazioni dettagliate per affidargli il ruolo di vice Vlahovic nel reparto avanzato di Allegri, ma la concorrenza non manca fra Spagna e Germania.