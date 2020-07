E Simeone ora diventa sogno di mercato: la Fiorentina aspetta i soldi del riscatto, il Cagliari… una piccola plusvalenza

A fine stagione Giovanni Simeone diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Cagliari, con l’esercitazione del riscatto da parte dei rossoblu che verseranno circa 18 milioni di euro nelle casse viola. Il Cholito sta facendo bene soprattutto dal momento delle ripresa della Serie A ed ha segnato per 4 giornate consecutive, un fatto mai accaduto a Firenze ma neanche in Sardegna, nella prima parte di stagione. Secondo il Corriere dello Sport, Simeone è il sogno del Bologna di Mihajlovic ma la valutazione intorno ai 20 milioni spaventa un po’ tutti. Il Cagliari in tal senso farebbe una piccola plusvalenza dopo appena un anno e dopo un campionato in cui sta rigenerando l’ex attaccante della Fiorentina.

0 0 vote Article Rating