Per qualcuno forse è stato anche un bene che si sia già sbloccato, per qualcun altro magari era meglio che continuasse nel suo letargo che andava avanti da 8 partite: fatto sta che ieri Giovanni Simeone è tornato a segnare e ha steso il Venezia con una tripletta. Il Cholito ha già superato il suo record personale di 14 gol in campionato e domenica prossima farà visita proprio alla Fiorentina. La quale lo dette via senza troppe remore nel 2019 ma che difficilmente potrà rimpiangerlo.