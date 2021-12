“E’ stato il girone di Vincenzo Italiano. Ricorda il primo Prandelli e il primo Montella, ha trasformato la Fiorentina in una squadra vera, pure in mezzo alle difficoltà”

Quello che si è appena concluso “è stato soprattutto il girone di Vincenzo Italiano, un allenatore che nessuno si aspettava, il sostituto estivo di Gattuso“. Questo è quello che scrive il giornalista Alberto Polverosi, in un suo editoriale sulla Fiorentina, pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio.

E ancora sul tecnico gigliato: “Come gioco, come impatto, come rendimento, ricorda il primo Prandelli e il primo Montella. Ha trasformato la Fiorentina in una squadra vera che pure in mezzo alle difficoltà di partite come quella di Verona non si smarrisce mai. Non ha solo un’identità, ma anche un’anima, un carattere e un bel temperamento. Quando sembra finita (col Sassuolo, come ieri), riaffiora con tutto il suo orgoglio”.