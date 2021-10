E stavolta Maleh prova a soffiare il posto a Duncan

Titolare all’esordio a Roma, dopo la titolarità in Coppa Italia, dopodiché solo qualche spezzone per Youssef Maleh che ad ora rappresenta la seconda scelta come mezzala sinistra, soprattutto in assenza di Castrovilli. Con il pugliese ancora non al top e la prospettiva del turno infrasettimanale all’orizzonte, per il marocchino può tornare una maglia dal primo minuto domani con il Cagliari, fosse anche per variare un po’ il volto della Fiorentina, ormai abituata a Bonaventura e Duncan. Dopo l’arrivo a costo ridotto a gennaio, vista la vicina scadenza di contratto, e poi la promozione col Venezia, Italiano attende la maturazione definitiva del centrocampista classe ’98, reduce comunque da un buon quarto d’ora finale contro la sua vecchia squadra.