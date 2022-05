E stavolta, per fortuna non “giocano” le statistiche!

Le statistiche non giocano e questa è per i viola una gran bella notizia visto che la Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 16 partite di campionato contro la Juventus. Non giocheranno anche tre calciatori: oltre al solito Castrovilli ed allo squalificato Maleh, non recupera Sottil ( nemmeno convocato).

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, sta bene invece Odriozola che stasera potrebbe giocare anche dal primo minuto. A prescindere dai singoli, una vittoria certificherebbe l’Europa per gli uomini di Italiano: l’altra strada è ottenere lo stesso risultato dell’Atalanta. Dagli States Rocco Commisso ha parlato ieri con il gruppo rassicurando innanzitutto sul proprio stato di salute. Detto che partite come quelle con la Samp non le vuol più vedere, il presidente ha fatto i complimenti a tutti per la stagione chiedendo lo sforzo finale per tornare in Europa.