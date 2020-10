E sul web arriva la petizione “Cacciare Iachini”

Il web è un posto pieno di sorprese. Non sono neanche passati sessanta minuti dalle parole di Commisso, che sulla nota pagina Change.org, è nata la petizione “Cacciare Iachini”. Una raccolta firme per mandare via l’attuale allenatore viola e prendere Maurizio Sarri. La campagna ha già due firmatari ed è diretta al Presidente Commisso e alla ACF Fiorentina.

Vedremo i risultati che otterranno, sicuramente questa bizzarra campagna firme rappresenta il difficile momento che la Fiorentina sta vivendo.