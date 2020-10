E tra i dieci allenatori più vincenti della storia del calcio c’è posto anche per un ex Fiorentina

Sui social dell’ICC è apparsa la classifica dei dieci allenatori più vincenti della storia del calcio. La speciale graduatoria tiene conto del numero fi partite vinte dai singoli mister durante la loro carriera. In cima alla lista c’è Sir Alex Ferguson, seguito dallo scozzese Maley e dal francese Wenger. Al settimo posto c’è spazio anche per un ex allenatore della Fiorentina: Giovanni Trapattoni con 716 vittorie.

