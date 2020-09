É ufficiale: Ante Rebic è un giocatore del Milan

Pochi minuti fa il Milan, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto di aver concluso la trattativa per portare Ante Rebic a Milano. Il croato, che la passata stagione era in prestito dall’Eintracht Francoforte, con 12 gol in 30 si è conquistato la conferma: per lui pronto un contratto fino al 2025. Resta ancora da capire come finirà la telenovela con la Fiorentina: ricordiamo che al momento del passaggio dell’attaccante al club tedesco, i viola si erano assicurati il 50% sulla rivendita. Ecco il comunicato del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall’Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L’attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025. Ante prosegue la sua storia in rossonero dopo aver collezionato 30 presenze e 12 gol nella stagione 2019/20, risultando il miglior marcatore della squadra. Rebić vestirà la maglia numero 12″.

