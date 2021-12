“E’ un burlone e non un maniaco e violentatore” parla la compagna del tifoso che ha toccato il fondoschiena alla Beccaglia

“È dolce ed è un coccolone rispettoso, sempre presente nelle difficoltà di chi ha vicino. È un grande uomo, un papà speciale, un amico di tutti. Un simpatico burlone”. E’ questa la descrizione fatta da Natascia Bigelli, compagna di Andrea Serrani, il tifoso della Fiorentina che ha toccato il fondoschiena della giornalista Greta Beccaglia nel dopopartita di Empoli.

La Bigelli ha parlato in un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino: “Ci facciamo forza a vicenda per quello che ci sta capitando. Siamo su tutte le tv e i giornali. Che quella cosa non si faccia lo sappiamo. Ma farlo passare da maniaco e violentatore è un fatto che ammazza l’anima”.