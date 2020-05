E un ex capitano della Fiorentina finisce in una storica Top 10 della Serie A

Il calcio e il fantacalcio, un binomio ineluttabile sul territorio italiano e che coinvolge milioni di appassionati ad inizio di ogni stagione alla ricerca delle scommesse vincenti, in particolare quelle sui difensori. In un report speciale su gianlucadimarzio.com, è stata stilata la Top 10 per rendimento dei difensori degli ultimi dieci anni di Serie A, sulla base della media voto legata anche a gol ed assist. Al settimo posto di questa speciale classifica c’è l’ex capitano viola Manuel Pasqual, versione 2012/13 quando contribuì alla causa con 2 gol e 6 assist. Ai primi tre posti invece Andrea Conti, nella sua stagione all’Atalanta 2016/17, Benatia con la Roma 2013/14 e De Vrij con la Lazio 2017/18.

