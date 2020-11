E un giocatore che poteva essere ceduto adesso diventa fondamentale per la Fiorentina

Erick Pulgar non è stato certo l’unico calciatore ad essere colpito dal covid-19 in questo avvio di stagione. Eppure il centrocampista della Fiorentina sembra pagarne gli effetti ben più dei suoi colleghi, dal momento che ancora non è riuscito a ritrovare spazio dal primo minuto nello scacchiere di Iachini in campionato. Lo si è rivisto infatti solo contro il Padova, ad impostare davanti alla difesa tornando ad impossessarsi di tutti i calci piazzati. Ecco, quest’ultimo punto è particolarmente interessante da analizzare: il ritorno di Pulgar, oltre a spostare Amrabat finalmente nel suo ruolo, permetterebbe alla Fiorentina di ritrovare una sicurezza che di questi tempi varrebbe oro. Ovvero quella di un giocatore molto abile a calciare da fermo, specializzato soprattutto negli assist dalla bandierina che l’anno scorso fecero più volte la fortuna dei viola. Per non parlare dei calci di rigore, fondamentale in cui Pulgar è quasi infallibile. Ebbene le ragioni per le quali il suo rientro definitivo sarebbe fondamentale sono davvero tante, forse anche più di quelle che avremmo potuto credere. E pensare che durante il mercato estivo ha rischiato di essere ceduto…

