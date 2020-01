E’ un Pradè multitasking sul mercato, per la difesa sarà assalto a Juan Jesus. Il Sassuolo ha abbassato le pretese per Duncan ma…

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è molto attivo su più tavoli. Per quanto ringuarda la difesa, è assalto a Juan Jesus della Roma. I due club sono in trattativa ma vanno sistemati i dettagli economici. Altrimenti c’è un piano B che porta a Kevin Bonifazi, giocatore in uscita dal Torino ma che piace moltissimo alla Spal. Chiusura dedicato al centrocampo: la Fiorentina è tornata alla carica per Alfred Duncan. Gradimento totale da parte dello staff dirigenziale e tecnico, ma non c’è ancora l’accordo con il Sassuolo. Che ha abbassato la richiesta a 15 milioni di euro mentre i viola puntano a spendere meno.