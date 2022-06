E’ valzer portieri. La Fiorentina osserva, pronta a sferrare l’affondo decisivo. Gollini in pole, ma c’è anche il Napoli

Se l’anno scorso di questi tempi erano gli allenatori ad essere i protagonisti indiscussi dei primi giorni di calciomercato, quest’anno non si può dire lo stesso. Saranno ben poche le panchine che cambieranno proprietario, compresa quella della Fiorentina che continuerebbe ad esser affidata a Italiano. Piuttosto il valzer di mercato riguarda quest’anno i portieri, con il club di Rocco Commisso tirato prepotentemente in ballo visto che Dragowski pare ormai avere le valigie in mano già da settimane.

Negli ultimi giorni il nome più concreto accostato ai viola è quello di Gollini. Non riscattato dal Tottehnam, il portiere farà ritorno a Bergamo per poi spiccare nuovamente il volo altrove. Oltre ai gigliati però sull’estremo difensore ha messo gli occhi anche il Napoli. Al momento De Laurentiis dovrà capire cosa fare con Meret in quella che sarà una vera e propria rivoluzione. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’alternativa è Guglielmo Vicario, attualmente di proprietà del Cagliari ma che l’Empoli può riscattare per 10 milioni. Fiorentina che dunque osserva attentamente lo scenario, pronta a sferrare l’affondo decisivo per il suo prossimo portiere.