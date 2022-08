E Veretout se ne ritorna in Francia

Il centrocampista francese Veretout, con un passato alla Fiorentina che lo ha letteralmente fatto conoscere al calcio europeo, è pronto a tornare in patria. Dopo la complicatissima stagione con la Roma, a causa di infortuni e incomprensioni con Mourinho, nonché una serie di prestazioni sotto tono, ecco che Veretout lascia la capitale con direzione Marsiglia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui suoi canali social, il francese si trasferisce a titolo definitivo per una cifra pari a 11 milioni più 4,5 di bonus. Roma che così avrà spazio per accogliere Wijnaldum. Trovano così conferme le smentite circa il possibile ritorno di Veretout alla Fiorentina, dopo che il centrocampista aveva deteriorato non poco il rapporto con il popolo viola.