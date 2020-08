E Vlahovic che fa? Il serbo diventa il favorito per “lasciare” Firenze ma prima c’è il rinnovo da risolvere

Fino al pre lockdown la preferenza su Dusan Vlahovic sembrava netta, anche se Cutrone era appena arrivato. Dopo la ripartenza però l’ex rossonero ha segnato 4 gol, uno dei quali molto importante e decisivo contro il Verona. L’alternanza è andata avanti ma del serbo si sono avute poche tracce, tanto che ora potrebbe essere proprio lui l’indiziato ad andarsene in prestito, dopo un primo anno di Serie A su livelli comunque buoni, specialmente se a Firenze dovesse arrivare uno come Piatek. La sensazione che si tratti di una bomba pronta a esplodere da un momento all’altro c’è e per questo la Fiorentina deve prima risolvere la questione rinnovo: il suo contratto scade nel 2023 e di tempo ce n’è, basta non perderne per strada ovviamente.

