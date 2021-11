E Vlahovic, ha segnato più di tutto l’attacco della Juventus!

Il match con la Lazio è alle spalle, Dusan Vlahovic è tornato a fare quello che sa fare meglio: segnare gol, a raffica, senza pietà. Tre quelli rifilati allo Spezia, che valgono tre punti per la Fiorentina. Un messaggio, come rimarca Calciomercato.com, che arriva forte e chiaro soprattutto alla Juventus, che sabato prossimo (6 novembre) accoglierà allo Stadium Vlahovic, incubo e sogno bianconero.

Da una parte ci sono infatti quegli 8 gol messi a segno in Serie A finora dal serbo (10 complessivi contando la doppietta al Cosenza in Coppa Italia) che tanto farebbero comodo a una squadra, quella di Allegri, che dai propri centravanti sta avendo poco o nulla in questo avvio di campionato: 7 le marcature messe insieme da Dybala (3), Morata e Kean (2 per entrambi), che diventano 9 anche considerando la Champions League (un’altra rete a testa per Dybala e Morata contro lo Zenit).