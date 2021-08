Ecco a voi Gonzalez: Il grande acquisto della Fiorentina chiamato a sette giorni in solitario. Il ruolo importante di Burdisso

Ecco a voi Nicolas Gonzalez. L’argentino che è anche l’acquisto più oneroso della storia della Fiorentina, sbarcherà oggi in città e poi dovrà restare in bolla per sette giorni, come previsto dal protocollo anti-Covid.

Potrà allenarsi, ma in solitaria, in attesa di superare questi sette giorni ed essere così inserito nel gruppo di Italiano a tutti gli effetti.

Intanto il giocatore è impaziente di cominciare questa avventura. Un ruolo importante in questo senso lo ha avuto il neo dirigente viola, Nicolas Burdisso. “Ho parlato spesso con lui – ha detto di recente Gonzalez – e mi ha consigliato questa esperienza più volte. E’ uno dei motivi che mi hanno spinto verso i viola”. L’alternativa concreta, per lui, era quella di trasferirsi al Brighton in Inghilterra.