Ecco anche la lista Uefa: Benassi escluso ancora a favore di Zurkowski

Non solo la lista dei 25 per il campionato ma anche quello per la Conference League, che la Fiorentina ha compilato subito dopo la chiusura del mercato: esito analogo a quello della definitiva per la Serie A. Dentro in extremis Ranieri, tra i ‘formati nel vivaio’, e Zurkowski, preferito anche qui al povero Benassi, che da titolare con la Cremonese e subentrato a Udine resta di fatto relegato ai soli allenamenti. Questa la lista completa di Italiano:

Portieri: Gollini, Terracciano, Cerofolini

Difensori: Dodo, Milenkovic, Terzic, Martinez Quarta, Igor, Ranieri, Venuti, Biraghi.

Centrocampisti: Maleh, Zurkowski, Duncan, Amrabat, Barak, Bonaventura, Mandragora.

Attaccanti: Saponara, Ikoné, Jovic, Cabral, Nico Gonzalez, Kouame, Sottil.