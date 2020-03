Ecco Aranguiz, identikit perfetto per il centrocampo viola. La Fiorentina studia la mossa VIDEO

Lavori in corso a centrocampo. La linea mediana è senza dubbio stata il reparto più chiacchierato della stagione della Fiorentina. Nel mercato invernale l’arrivo a titolo definitivo di Duncan per il presente, e di Agudelo (progetto a lungo termine), ha dato nuova linfa, ma in estate i dirigenti viola andranno a caccia di un altro tassello importante. Con i già presenti Amrabat, Pulgar e Duncan, l’idea è quella di rinforzarsi con un calciatore che abbia doti di palleggio ed esperienza. Castrovilli infatti potrebbe anche essere avanzato di qualche metro. Ecco che allora il nome del cileno Charles Aranguiz, centrocampista classe ’89 in forza al Bayer Leverkusen, cade a pennello.

Elemento di grande esperienza, quasi 80 presenze col Cile, Aranguiz sa giocare da mezzala ma anche da centrocampista centrale puro. Può agire come mediano in una linea a 3, ricoprendo il ruolo di regista con dinamismo ed ottimi tempi di gioco. Grinta, buone doti di inserimento, tiro da fuori. Un centrocampista maturo ma che ha ancora molto da dare, nel pieno della carriera. Il contratto del calciatore sudamericano scadrà alla fine del prossimo giugno, e la Fiorentina monitora la situazione con attenzione, pronto a sferrare l’allungo decisivo. In attesa di saperne di più, ecco dei video per dare un’idea delle qualità del calciatore cileno: