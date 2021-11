Ecco chi è Viti, il talento empolese che piace alla Fiorentina

La Fiorentina guarda in casa dell’Empoli per il futuro della difesa. L’attenzione della dirigenza viola si è spostata su Mattia Viti, difensore centrale classe 2002. Toscano doc, nativo di Borgo San Lorenzo, Viti sta bruciando le tappe con la maglia azzurra e ripagando la fiducia di mister Andreazzoli.

6 finora le presenza da titolare in Serie A del centrale mancino, il cui rendimento non ha fatto che migliorare col passare delle gare. Difensore centrale di ottima tecnica e visione di gioco, dotato anche di ottima struttura, sa impostare l’azione con qualità. Viti è cresciuto nel Ponte a Greve per poi passare al Legnaia prima di venire notato dall’Empoli nel 2010. Fiorentino, ragazzo serio e di grande personalità, sta guadagnando sempre di più l’attenzione anche dell’Italia. I modelli del ragazzo sono Sergio Ramos e Paolo Maldini.

Dopo aver fatto stabilmente parte delle varie nazionali giovanili, Mister Bollini lo ha convocato con l’Under 20, con cui ha debuttato lo scorso settembre. Calciatore di evidente talento e margini enormi di crescita, si candida ad essere uno dei pezzi pregiati dell’Empoli nelle prossime finestre di mercato. Viti è gestito da Daniele Casciani, che lo segue dal 2017. Il calciatore ha rinnovato da poco fino al 2025 con l’Empoli.

La soluzione migliore per la Fiorentina sarebbe quella di prelevarlo permettendogli di rimanere ad Empoli a giocare e continuare a fare esperienza. Le prossime sessioni di mercato ci diranno di più sul futuro di un giocatore appena affacciatosi al grande palcoscenico, ma con tutte le carte in regola per imporsi ad alti livelli…magari anche in maglia viola.