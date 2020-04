Ecco come stanno passando la quarantena i calciatori viola

La Nazione ha fatto il punto su come stanno passando i calciatori della Fiorentina questo periodo. Chi si rifugerà nella tecnologia per avere un contatto con i propri cari – Pezzella e Terracciano in primis – e chi passerà la domenica di festa in famiglia, nessuno sgarrerà. Il capitano ha la moglie in Argentina, Castrovilli vive con la compagna, che ha lanciato l’hashtag #ThinkPositive, pensa positivo. Ceccherini passa il tempo con Carola e il cane Zenzero, Kouamé ha dalla sua i sorrisi del figlio Michael e della moglie Kaely. Venuti si sbizzarrisce ai videogames, Igor si allena come un pazzo. Caceres vorrebbe tornare dalla Famiglia in Uruguay, ma ovviamente non può, mentre Terracciano ha festeggiato a distanza il compleanno del figlio Thomas, 4 anni. Insomma, una Pasqua particolare quella che si prospetta per i giocatori viola, per una volta loro tifosi di chi affronta l’avversario più duro là fuori.