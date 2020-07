Ecco di che colore dovrebbero essere le nuove maglie della Fiorentina firmate Kappa per la prossima stagione

Il sito passionemaglie.it ha svelato quelli che dovrebbero essere i colori delle maglie della Fiorentina per il prossimo anno. Con il nuovo sponsor tecnico Robe di Kappa la prima maglia dovrebbe essere viola con rifiniture bianche, la seconda bianca con rifiniture viola, mentre la terza rossa e bianca. Non ci saranno quindi le quattro seconde maglie dei quartieri fiorentini come con Le Coq Sportif, ma si tornerà alle classiche tre maglie. I portieri dovrebbero vestire maglie grigie e maglie giallo fluo. Il sito ha anche svelato quelle che potrebbero essere alcune tute e altri capi di abbigliamento del nuovo sponsor della Fiorentina.

💜🔥 Anteprima #Fiorentina 2020-21 Kappa: tute, training, tempo libero.

👕 Colori ufficiali #Kappa delle prossime maglie da gara:

1) Violet-White

2) White-Violet

3) Red Aura-White

Portieri: Grey Cold e Yellow Fluo #PassioneMaglie pic.twitter.com/tTMTawsVwo

— Passione Maglie (@passionemaglie) July 26, 2020