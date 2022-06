Ecco Grillitsch, intelligente e versatile. La Fiorentina punta il centrocampista austriaco VIDEO

Il mercato svincolati è una fonte importante da cui attingere se si sa pescare bene. Talvolta l’operazione va bene, vedi Bonaventura, altre decisamente meno, come nel caso di Callejon.

La Fiorentina ha messo gli occhi sul classe ’95 austriaco Florian Grillitsch, centrocampista centrale ex Hoffenheim, cresciuto nel Werder Brema. Grillitsch è un calciatore ancora nel pieno della carriera e che ha accumulato una certa esperienza, anche a livello internazionale. Il ragazzo di Neunkirchen ha totalizzato ben 16 presenze tra Europa League e Champions League, condite da 4 reti, vantando anche 33 gettoni ed una rete con l’Austria. Grillitsch è un calciatore prestante dal punto di vista della struttura, ma è certamente la qualità tecnica la sua dote più evidente.

L’austriaco è un calciatore versatile, in grado di ricoprire tanti ruoli in mezzo al campo, ma in carriera la maggior parte del tempo lo ha trascorso in cabina di regia. Destro naturale, non velocissimo ma dotato di grande visione di gioco, bravo nel fraseggio, elegante ed essenziale nelle giocate. Può giocare anche da mezzala o in un centrocampo a due assieme ad un elemento più dinamico e votato all’interdizione.

Nella stagione appena terminata, Grilitisch ha spesso giocato anche da braccio di destra in una difesa a 3. Intelligente tatticamente, ha buone doti balistiche ma ha segnato poco rispetto alle possibilità: appena 14 reti nei professionisti. Ecco dei video per dare un’idea delle qualità del centrocampista finito nel mirino della Fiorentina: