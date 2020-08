La valutazione di quaranta milioni, lo spegnersi dell’interesse per Paquetà, la poca convinzione per altre contropartite tecniche e la voglia di Commisso di tenere il suo miglior difensore: sono questi i fattori che stanno frenando il Milan su Nikola Milenkovic, scrive Il Corriere dello Sport-Stadio. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno delle novità in questa direzione.

