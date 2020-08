Ecco il calendario della nuova Serie A femminile: subito un big match per la Fiorentina

Sono stati resi noti gli impegni della prossima stagione della Fiorentina Femminile. Subito un big match per le ragazze viola che comincerà in casa contro l’Inter. Di seguito il calendario ufficiale per la stagione 2020/21.

1^ giornata: Fiorentina-Inter

2^ giornata: Napoli-Fiorentina

3^ giornata: Fiorentina-Florentia San Gimignano

4^ giornata: Fiorentina-Sassuolo

5^ giornata: Juventus-Fiorentina

6^ giornata: Fiorentina-Verona

7^ giornata: Roma-Fiorentina

8^ giornata: Bari-Fiorentina

9^ giornata: Fiorentina-Milan

🅰️| #SerieAFemminile 2020/21

Ecco il nostro calendario! 👇#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/yU0onFgUsf

— ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) August 6, 2020