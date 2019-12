Ecco il marchio di fabbrica di Montella: ma è possibile farsi picchiare da tutti? Pulgar sempre dopo la musica, ormai è inguardabile

Tra i 22 in campo, dovendo fare una sola squadra, quante ne predereste dalla Fiorentina? Forse Castrovilli, per il resto solo giallorossi. Il risultato è frutto di una differenza netta fra le due squadre, sulla carta e pure sul campo. L’assenza in tandem di Ribery e Chiesa ha reso il divario abissale. La mancanza di grinta e di velocità, marchio di fabbrica di Montella, ha moltiplicato i pregi della Roma. La Fiorentina non corre, non pressa, le prende e non le dà chiunque sia l’avversario. Ovviamente non tira in porta quasi mai. Il centrocampo non è un filtro ma un colabrodo. Il terzo gol della Roma è confezionato da Dzeko e Pellegrini fra sette giocatori viola, spettatori disinteressati. C’è qualcosa da cambiare in panchina. E non mi riferisco alle possibilità di sostituzioni.

Pulgar – 3 – Arriva sempre dopo la musica. Lento e prevedibile. Ormai inguardabile pure sulle palle da fermo, la sua (ex) qualità migliore. Osserva con disinteresse Pellegrini che a due passi da lui prende la mira e insacca.

Montella – 5 – I giocatori a disposizione non lo aiutano. La rosa della Fiorentina è nettamente inferiore a quella della Roma. Ma la grinta? La velocità di esecuzione? Possibile farsi picchiare da tutti, dal Verona all’Inter, dal Lecce alla Roma? Il panettone lo dovrebbe vedere col binocolo.

Clicca qui per leggere le pagelle di Francesco Matteini su violaamoreefantasia