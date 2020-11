“Ecco il modulo giusto per sfruttare le caratteristiche della Fiorentina. Oggi il 3-5-2 è odiato da tutti a Firenze”

L’ex giocatore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha parlato a Radio Bruno Toscana della nuova Viola di Cesare Prandelli, che esordirà tra due giorni al Franchi contro il Benevento.

Queste le sue dichiarazioni: “Modulo? Sento che il mister sta provando il 4-2-3-1 e devo dire che questo schieramento sarebbe l’ideale per sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori presenti in rosa. Giocatori come Callejon, Castrovilli e Ribery possono tranquillamente tornare a splendere. Penso che i moduli siano fatti per adattarsi ai giocatori e non viceversa. Adesso a Firenze il 3-5-2 è odiato da tutti, ma è un modulo concreto che necessita calciatori funzionali. Iachini ha sbagliato ad insistere ad oltranza, senza mai cambiare direzione”.