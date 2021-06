Ecco il motivo della rottura con Gattuso. Spuntano le cifre sulle commissioni riservate a Mendes

Spuntano nuovi aggiornamenti sui motivi della rottura tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina. Il TGR Rai Toscana riporta che il divorzio è arrivato per questioni di soldi e insulti: 40 milioni di commissione a fronte dell’acquisto di cinque calciatori e una video-chiamata finita male nei confronti di un membro della famiglia Commisso.

Già dal giorno del suo arrivo in città, prosegue il notiziario, Gattuso sembrava titubante. La dirigenza dal canto suo non credeva che i giocatori richiesti dal tecnico fossero tutti rappresentati dallo stesso procuratore, il potente Jorge Mendes. Così l’incontro tra Barone e il portoghese, che si credeva risolutivo per Oliveira, ha visto costi raddoppiati e commissioni alle stelle. Quando Commisso è stato informato, ha chiesto di interrompere le operazioni. Alla rabbia di Gattuso i dirigenti hanno proposto alternative ritenute egualmente valide, fino agli accadimenti delle scorse ore.