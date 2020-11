Ecco il problema che ha fermato Ribery: nessuna lesione per l’attaccante viola

E’ durata poco meno di un tempo la partita di Franck Ribery, prima che il francese abbandonasse la partita per colpa di una piccola fitta avvertita sotto alla coscia. Come raccolto da Fiorentinanews.com, Ribery è stato vittima di un risentimento muscolare senza però alcuna lesione significativa. Un segnale se non altro positivo, in una giornata disastrosa.

