Ecco il prossimo avversario della Fiorentina al Torneo di Viareggio. Papalato e la sua truppa a caccia della semifinale

Dopo la bella vittoria sul Milan, al Torneo di Viareggio la Fiorentina Under 18 affronterà il Sassuolo. La squadra di Papalato domani affronterà i neroverdi sul campo del Porcari, in provincia di Lucca. Gli emiliani, guidati da mister Emmanuel Cascione, ex centrocampista cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, hanno passato il girone piazzandosi al primo posto con 7 punti. Agevoli le vittorie con Don Torcuato e Apia Leichardt, per 9 e 11 a 0, pareggio 2-2 nel derby col Bologna.

Con 4 reti, il fantasista classe 2005 Kevin Bruno è il capocannoniere della competizione per il Sassuolo. Calciatore talentuoso, facente parte dell’Italia Under 17, Bruno è un elemento da tenere d’occhio. Seguono Sasanelli, Sighinolfi e Baldari, a quota 3 reti, assieme al bomber gigliato Sene. In campionato il Sassuolo non se la passa bene: i giovani emiliani si trovano attualmente al penultimo posto in classifica con 21 punti. Da segnalare però che in stagione il Sassuolo ha fermato la Fiorentina ben 2 volte. 0-0 in Emilia e 2-1 per i neroverdi a Firenze: gol di Cinquegrano e Boakye per il Sassuolo, di Denes per la Fiorentina. Una sfida senz’altro da non sottovalutare per i ragazzi viola.

Finora la Fiorentina ha dimostrato carattere dopo la brutta partenza con Alex Transfiguration, riuscendo a ottenere 3 vittorie di fila. Senza dubbio Sene, Aprili e Bigozzi finora i calciatori più continui a livello di rendimento. Con il nuovo ‘acquisto’ Kayode la Fiorentina ha ulteriormente alzato il livello a partire dagli ottavi, contando adesso su un calciatore già aggregato alla Primavera e allenatosi anche con la prima squadra viola. La vincitrice della sfida se la vedrà con una tra Genoa ed Atalanta nel penultimo atto del Torneo.