Ecco il protocollo per la ripresa degli allenamenti: test medici e lavoro individuale con regole ferree a partire dall’8 maggio

Emergono finalmente novità anche in ottica Fiorentina per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti. E’ infatti appena uscito sul sito ufficiale della società il tanto atteso protocollo, secondo cui a partire da mercoledì 6 maggio i calciatori della prima squadra e i componenti dello staff tecnico e dello staff sanitario saranno sottoposti a test sierologico e tampone per identificare i soggetti che hanno contratto infezione da Covid-19. In ottemperanza alle linee guida fornite dal Ministero dello Sport, verranno successivamente sottoposti a test medici specifici e dal giorno venerdì 8 maggio sarà consentito, ai calciatori della prima squadra che ne faranno richiesta, lo svolgimento dell’attività sportiva individuale presso il centro sportivo “Davide Astori”. In base alle richieste ricevute, ogni calciatore interessato riceverà comunicazione in merito all’orario giornaliero con l’indicazione della porzione del campo ove svolgere l’attività sportiva individuale. I calciatori dovranno recarsi al Centro Sportivo autonomamente ed indossare apposita mascherina nel tragitto dalla propria autovettura al campo, mantenendo sempre la distanza interpersonale di due metri ed evitando ogni forma di assembramento. Inoltre dovranno entrare nel (ed uscire dal) Centro Sportivo secondo gli orari programmati e svolgere la seduta individuale indossando propri indumenti sportivi non essendo ancora operativo il servizio di magazzino e lavanderia della Società. La doccia dovrà essere fatta presso la propria abitazione in quanto gli spogliatoi e la palestra del Centro Sportivo rimarranno chiusi. Sarà infine vietato ai calciatori entrare in qualsiasi locale del Centro Sportivo. Durante l’attività sportiva individuale sarà assicurata solo la presenza di un presidio medico.