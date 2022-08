Ecco Kokçu, la qualità al comando. Scopriamo il talento turco nel mirino della Fiorentina VIDEO

Reduce da quella che è stata finora la migliore annata della propria carriera, il classe 2000 turco Orkun Kokçu è uno dei profili ora inseguiti dalla Fiorentina per aggiungere qualità, imprevedibilità e visione di gioco al centrocampo.

Il giocatore del Feyenoord può agire sia da mezzala destra o sinistra che da centrale di centrocampo, ed ha ricoperto spesso anche il ruolo di trequartista, soprattutto negli scorsi anni. Kokçu è un calciatore di attitudine offensiva, anche se col passare degli anni è cresciuto molto sotto l’aspetto tattico, diventando un centrocampista pressoché completo.

Elemento fantasioso, dotato di dribbling e di grandi capacità nella lettura della partita. Non è finita qui, perché Kokçu calcia molto bene anche le punizioni. L’ultima stagione il giocatore in possesso anche del passaporto olandese (è nato ad Haarlem e cresciuto calcisticamente in Olanda) ha segnato 9 gol e offerto 9 assist. Destro naturale, se la cava egregiamente anche col piede debole, aspetto che fa di lui in pratica un ambidestro. Valutazione di mercato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro, che ha un contratto con la finalista uscente di Conference League fino al 2025.

Ecco ora un video per dare un’idea delle caratteristiche del promettente calciatore del Feyenoord: