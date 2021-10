Ecco la formula con cui potrebbe arrivare alla Fiorentina Borja Mayoral. Il Sassuolo fa il prezzo per Berardi-Scamacca

Mancano sessata giorni all’inizio del calciomercato invernale e i dirigenti della Fiorentina sono pronti a intervenire con alcune manovre che completeranno la rosa a disposizione di Italiano per la seconda parte di campionato. Oltre alle piste estere, la società viola vuole riprendere i contatti con Sassuolo e Roma per alcuni obiettivi di mercato. Con i neroverdi i nomi sono quelli di Berardi e Scamacca, con il pacchetto completo che potrebbe costare sui 55 milioni in totale (35 per il primo, 20 per il secondo).

Con i giallorossi invece, il nome in ballo è quello di Borja Mayoral, attualmente in prestito dal Real Madrid ma fuori dai progetti di Mourinho. Servirà il benestare delle Merengues, con la formula che potrebbe essere un prestito semestrale con riscatto in vista della prossima stagione. Servirà comuqnue pagare un indennizzo alla Roma per concludere in anticipo il prestito di Mayoral nella capitale. A riportarlo è La Nazione.