Ecco la formula per arrivare a Piatek. Una trattativa che può protrarsi fino a meta settembre: i dettagli

Sulle pagine del Corriere dello Sport di oggi emergono alcune novità sul prossimo centravanti viola. La Fiorentina infatti è ottimista di poter chiudere per Krzysztof Piątek in forza all’Herta Berlino con una formula simile a quella utilizzata a gennaio per Cutrone. Con il trascorrere dei giorni la società tedesca potrebbe abbassare le proprie pretese da 30 a 25 milioni. Il giocatore infatti non disdegnerebbe il ritorno in Italia. Il tecnico viola Iachini ha dato il suo via libera per l’acquisto dell’ex Genoa e Milan che è stato individuato come il profilo ideale per l’attacco. Il ds Pradè si augura di chiudere la trattativa per metà settembre, consapevole che ancora c’è da pazientare e continuare a limare le differenze tra richiesta e offerta.

0 0 vote Article Rating