Ecco la prima minaccia per Campi, Naldi: “L’aeroporto viene prima e lo stadio interferirebbe con la nuova pista, daremo battaglia”

Le minacce per i nuovi progetti sono sempre dietro l’angolo e l’ipotesi del nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio non fa eccezione. Uno dei primi pericoli è rappresentato da Toscana Aeroporti, che per voce del suo amministratore delegato Roberto Naldi ha fatto sapere di essere pronta alla battaglia: “Interferirebbe con la nuova pista. Dovesse andare avanti questa ipotesi non risparmieremo energie dal punto di vista legale per tutelare il nostro investimento. Su questo occorre essere molto chiari: il posizionamento dello stadio a Campi interferisce sulle rotte di decollo del progetto della pista. Abbiamo attentamente verificato. Noi siamo stati sempre molto aperti nel parlare di collaborazioni con la Fiorentina. Dovesse però andare avanti questa ipotesi non risparmieremo energie dal punto di vista comunicativo e legale per tutelare il nostro investimento. Serve rispetto per l’investimento sull’aeroporto, che viene prima”.

