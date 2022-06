Ecco la proposta di Ramadani al Real Madrid per portare Jovic alla Fiorentina: filtra ottimismo sulla riuscita dell’operazione

Emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra Fiorentina e Real Madrid per Luka Jovic. Secondo quanto riporta As, l’idea dell’agente del giocatore Ramadani è quella di chiedere ai blancos un prestito con obbligo di riscatto.

Ramadani è intenzionato a portare Jovic a Firenze, in un progetto dove il serbo potrebbe tornare protagonista. Resta il problema non indifferente dell’ingaggio, che come abbiamo scritto stamattina potrebbe essere spartito tra Fiorentina e Real Madrid. Le trattative continuano, intanto in Spagna filtra ottimismo sulla riuscita dell’operazione.