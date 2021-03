Ecco l’arbitro che ‘annullò’ un rigore alla Fiorentina contro la Juventus. In casa i viola non vincono con lui da oltre cinque anni

La partita tra Fiorentina e Milan in programma domenica prossima alle ore 18 al Franchi, sarà diretta dal signor Marco Guida di Pompei.

Con i viola il suo bilancio complessivo è di sei vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Per quanto riguarda invece le partite al Franchi lo score è di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte, ma tra le mura amiche la formazione gigliata non vince da Fiorentina-Udinese 3-0 giocata il 6 dicembre 2015.

Sempre al Franchi, Guida si è messo in mostra per aver ‘annullato’ un calcio di rigore durante Fiorentina-Juventus 0-2, stagione 2017/18. Una decisione che generò non poche polemiche, a causa di un fuorigioco cervellotico, riscontrato dal Var.

Quest’anno è la prima volta che lo vediamo, l’ultimo incrocio è stato nella scorsa stagione: Lecce-Fiorentina 1-3.

Con il Milan, il bilancio di Guida è così, così: 10 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Quest’anno ha incrociato i rossoneri due volte: Milan-Verona 2-2 e Roma-Milan 1-2.