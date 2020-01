Sabato alle ore 20:45 andrà in scena Napoli-Fiorentina allo stadio ‘San Paolo’. Per il match contro i partenopei è stato designato il sig. Pasqua della sezione di Tivoli che sarà coadiuvato da Paganessi e Colarossi, mentre al VAR ci sarà Fabbri, vero e proprio talismano viola. Ricordiamo inoltre che Pasqua è in qualche modo “entrato” nella storia della Fiorentina avendo arbitrato Fiorentina-Benevento nel marzo del 2018, il primo match senza Davide Astori.