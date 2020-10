Ecco l’arbitro di Spezia-Fiorentina

L’Aia ha da pochi minuti comunicato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Spezia-Fiorentina, gara in programma all’Orogel Stadium di Cesena alle ore 15 sarà diretta da Gianluca Manganiello fischietto della sezione di Pinerolo. A coadiuvare il direttore di gara piemontese saranno Paganessi e Di Iorio come assistenti sul campo mentre al VAR ci sarà Banti.

