Ecco l’arbitro dopo le polemiche contro la Lazio: E’ lo stesso di Fiorentina-Sassuolo della scorsa stagione. Il bilancio equilibrato coi viola e tremendo coi neroverdi

Dopo le polemiche arbitrali che hanno segnato la partita tra Lazio e Fiorentina, per il prossimo match dei viola col Sassuolo è stato designato il signor Daniele Chiffi di Padova.

Curiosità: è lo stesso arbitro di Fiorentina-Sassuolo giocata l’anno scorso e terminata 3-3.

Il bilancio coi viola è in perfetta parità. Tre i precedenti, tutti l’anno scorso, con una vittoria (Chievo-Fiorentina 3-4), un pareggio, quello già citato col Sassuolo e una sconfitta in casa col Frosinone (0-1).

Tremendo per i neroverdi il ruolino di marcia col Sassuolo: un pareggio (per l’appunto con i viola) e sei sconfitte in sette gare dirette.